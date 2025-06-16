Altında yeni rekor kırıldı

Altın zor günlerin güvenilir limanı olmayı sürdürüyor.



İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan ve karşılıklı savaşa dönüşen çatışma ortamı devam ediyor.



Her iki ülke de stratejik noktalara saldırı düzenliyor.



Dünya kamuoyu yaşananları izlerken altın fiyatları da rekora yakın seyrediyor.



Ons altının rekor kırmasına yaklaşık 50 dolar kalırken gram altın fiyatları dolardaki valatilienin de etkisiyle rekor seviyelerde işlem görüyor.

"ALTINA OLAN TALEP ARTIYOR"

OANDA Asya Pasifik Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, "Bu noktada İran-İsrail çatışması nedeniyle yükselen ortak siyasi risk primi, altına güvenli liman talebini artırıyor" dedi.





ONS ALTIN



Ons altın güne 3441 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3429 dolar, en yüksek de 3451 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3430 dolardan işlem görüyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4350 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4345 lira, en yüksek de 4380 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 4353 liradan alıcı buluyor.



KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN



Kapalıçarşı'da gram altın 4354 liradan alınırken 4422 liradan satılıyor.