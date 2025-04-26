Altında yükseliş frene bastı

Çin'in gümrük vergilerini düzenleyeceği beklentisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ılımlı mesajları, riskli varlıklara talebi artırırken; altın fiyatlarında düşüşe neden oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Fed'e yönelik açıklamalarda bulunan Trump, önceki söylemlerinin aksine Powell'ın işine son vermeyi düşünmediğini dile getirdi.

ONS ALTIN DÜŞTÜ

Söz konusu gelişmeler sonrası ons altın 3 bin 319 dolardan işlem görmeye başladı.

GRAM ALTIN DA DÜŞTÜ

Gram altın ise 4 bin 95 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Günlük değer kaybına rağmen gram altında aylık kazanç yüzde 11'den fazla. Yılbaşından bu yana getiri ise yüzde 40'a yakın.

Ons altın da yatırımcısına yılbaşından bu yana yüzde 25 kazandırdı.

