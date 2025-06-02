Altında yükseliş güçlendi! Tarife korkusu var

Küresel piyasalar yaz aylarına girerken altın fiyatları sakin seyrediyor.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa dair görüşmelerin gölgesinde altın hafif primli seyrediyor.



TRUMP VE Xİ GÖRÜŞEBİLİR



ABD Hazine Bakanı Bessent, Başkan Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in nadir mineraller de dahil olmak üzere ticaret konularını ele almak üzere yakında konuşacaklarına inandığını belirtti.



CBS'in "Face the Nation" programında liderler arasında herhangi bir görüşme planlanıp planlanmadığı sorusuna Bessent, "Çok yakında bir şeyler göreceğimize inanıyorum" ifadesini kullandı.

TARİFE KRİZİ YENİDEN ÇIKIYOR

Trump'ın Çin'e uyguladığı çelik ve alüminyum tarifesini yüzde 25'ten yüzde yüzde 50'ye çıkarması da altını destekliyor.

ONS ALTIN



Ons altın güne 3305 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3300 dolar, en yüksek de 3358 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3355 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4150 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4150 lira, en yüksek de 4231 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4228 liradan alıcı buluyor.



KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN



Kapalıçarşı'da gram altın 4192 liradan alınırken 4258 liradan satılıyor.