Altında yükseliş inancı azaldı mı?

Altın Asya işlemlerinde bir miktar dip alım gördü ve önceki gün gördüğü iki haftanın en düşük seviyesinden uzaklaştı.



ABD Merkez Bankası'nın Eylül ayında faiz indirim döngüsüne devam edeceğine dair artan kabul, faiz getirisi olmayan sarı metale bir miktar destek sağlayan önemli bir faktör olarak ortaya çıkıyor.



Bunun yanı sıra, piyasadaki temkinli hava emtiaya yönelik bazı güvenli liman akımlarını da beraberinde getiriyor.



Dolar, ABD Merkez Bankası'nın daha agresif bir politika gevşetme ihtimalinin azalması nedeniyle önceki günkü artış hareketini sürdürmek istiyor. Rusya-Ukrayna barış anlaşmasına yönelik umutlar da faiz getirisi olmayan altının yükselişini sınırlamaya katkıda bulunabilir.



Altın Çarşamba günü yayınlanacak FOMC Tutanaklarını ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Sempozyumu'ndaki konuşmasını beklemeyi tercih edebilir.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3334 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3326 dolar, en yüksek de 3341 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3338 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4380 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4373 lira, en yüksek de 4393 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4389 liradan alıcı buluyor.