Altında yükseliş sürecek mi?

Piyasalar ABD Başkanı Trump'ın vergi kararlarıyla alt üst oldu.



Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Gram altın 4 bin lirayı aştı.



ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, dolardaki değer kaybı ve küresel ekonomideki durgunluk beklentisiyle yatırımcı güvenli liman altına yöneldi.



Altın fiyatlarındaki yükselişin devam edip etmeyeceğini ise gelişmeler belirleyecek.

