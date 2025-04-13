Altında yükseliş sürecek mi?

Altın geçen yıldan bu yana yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri sonrası gram altın 4 bin lirayı aştı.

Altında yükseliş sürecek mi?

Piyasalar ABD Başkanı Trump'ın vergi kararlarıyla alt üst oldu.

Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Gram altın 4 bin lirayı aştı.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, dolardaki değer kaybı ve küresel ekonomideki durgunluk beklentisiyle yatırımcı güvenli liman altına yöneldi.

Altın fiyatlarındaki yükselişin devam edip etmeyeceğini ise gelişmeler belirleyecek.

  • ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

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