Altında yükseliş sürecek mi? Avustralya bankası hedef verdi

Altın fiyatları, zayıflayan dolar ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz beklentilerinin etkisiyle tarihi zirvesini gördü.



Fed'in yüzde 5,25-5,50 aralığında olan faiz oranını 18 Eylül'de düşürmeye başlayacağına kesin gözüyle bakılırken, indirimin büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ediyor.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın faiz indirimlerine 50 baz puanlık bir adımla başlayacağına yönelik öngörüler güç kazanırken, 25 baz puan ihtimali de masada kalmayı sürdürüyor.



Ons altın bugün seans başında 2 bin 588 dolar ile tarihi zirveyi yeniledi. Ons altın, saat 14.25 itibarıyla yüzde 0,18 artışla 2 bin 581 dolardan işlem görüyor.



Piyasalarda altın fiyatlarına ilişkin yükseliş beklentisi hakim durumda. Çok uluslu bankalardan da fiyat hedeflerine güncellemeler gelmeye başladı.



Avustralya merkezli ANZ Group, ons altın fiyatının 2 bin 900 dolara ulaşabileceği öngörüsünde bulundu. ANZ analistleri, altının birden fazla rekor seviyeye ulaştıktan sonra daha da yükselmeye hazır olduğunu belirtti.



Analistlere göre yaklaşan parasal gevşeme, zayıflayan dolar ve devam eden jeopolitik gerilimler altında yükselişi destekleyecek güçler arasında bulunuyor.