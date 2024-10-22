Altında yükseliş sürecek mi? Dev banka tahminini güncelledi

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, bankalar da tahminlerini güncellemeye başladı.



Ons altın, dün tarihi zirvesini 2 bin 740 dolara taşıdı. Altın, yaklaşan ABD başkanlık seçimleri ile Ortadoğu'da devam eden çatışmaların etkisiyle yükseldi.



Citi Research, ABD işgücü piyasasındaki bozulmayı ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerini neden göstererek altın fiyatları için üç aylık tahminini yükseltti.



Banka, daha önce 2 bin 700 dolar olan altın tahminini 2 bin 800 dolara çıkardı. 6-12 aylık tahmini ise 3 bin dolar olarak açıkladı.



Gümüş fiyatı için 6-12 aylık tahmini ons başına 38 dolardan 40 dolara yükseldi. Analizde altının petrolün yakın vadede Ortadoğu'da tırmanışa geçmesi senaryosunda da yükselebileceği kaydedildi.