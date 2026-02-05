Altında son durum. 5 bin doları aştı

Altın fiyatlarında geçen hafta cuma günü sert bir düşüş olsa da haftanın ilk üç günü aradaki farkın kapanmasına yetti. Rekor üzerine rekor kıran, ardından düşüşe geçen altında tablo tekrar eskiye döndü, birçok kişi yine güvenli limana sığınmak için kuyumculara akın etti.

Uluslararası piyasalarda cuma günü 5 bin doların altına düşen altının onsu, 5 bin 16,89 dolara çıktı. Ons altın geçen hafta 5 bin 594,82 dolara kadar yükselip rekor üzerine rekor kırmıştı.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı dün günü önceki güne göre yüzde 2.2 artışla 7 milyon 507 bin lirayla kapattı. Serbest piyasada gram altının fiyatı ise saat 06.00 itibarıyla 6 bin 813 liraya yükseldi.

Gümüşte de benzer yükseliş var. Uluslararası piyasalarda spot gümüş yüzde 2.1 artışla ons başına 89.88 dolara yükseldi. Gümüş de geçen hafta 121.64 dolar ile rekor kırmıştı.