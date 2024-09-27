Altın zirveye yakın seyretti | Gram altın kaç lira? 27 Eylül 2024 güncel altın kuru fiyatları
Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Eylül 2024 güncel çeyrek altın kuru fiyatları...
Ons altın, haftanın son işlem gününe tarihi zirvesine yakın seyretti. Altın, ABD'de fazi indirimi beklentilerinin desteğiyle haftayı artıda kapamaya hazırlanıyor.
Ons altın, güne yüzde 0,26 düşüşle 2.673 dolardan başladı. Ons altın, dün 2.685 dolarla tarihi zirvesini görmüştü.
Gümüşün ons fiyatı dün 32,71 dolar ile yaklaşık 12 yılın zirvesine yükseldi.
Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.
Gram altın, haftanın son işlem gününe 2.928 Türk Lirası'ndan alıcı buldu. Çeyrek altın da 4.795 Türk Lirası'na kadar yükseldi.
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