Anlaşmayla birlikte altın yükseldi

Altın, ons başına 4 bin 300 doların üzerine çıkarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile çatışmayı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için geçici bir anlaşma imzalamasının ardından önceki seanstaki kayıplarını telafi etti.

Haberlere göre, anlaşma boğazın hızlı bir şekilde yeniden açılmasını ve İran petrol ihracatına uygulanan yaptırımların kaldırılmasını içerirken, nükleer konular ve İran için potansiyel ek ekonomik teşvikler hakkındaki müzakerelerin devam etmesi bekleniyor.

Bu arada, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz artırımlarına yönelik desteğini artırdığı sinyalinin ardından altın Çarşamba günü yaklaşık yüzde 2 düştü.

Fed Başkanı Kevin Warsh, bir sonraki politika hamlesi konusunda yönlendirme yapmaktan kaçındı, ancak enflasyonun birkaç yıldır merkez bankasının yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kaldığını vurguladı ve Fed'in fiyat istikrarını yeniden sağlamaya olan bağlılığını yineledi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 256 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 254 dolar, en yüksek de 4 bin 329 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 312 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 345 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 345 lira, en yüksek de 6 bin 465 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 439 liradan alıcı buluyor.