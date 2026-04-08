Ateşkesin ardından artında yükseliş

Önceki günlerde yaşanan düşüşün ardından dün temkinli bir seyir izleyen altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki haftalık ateşkesi kabul ettiğini açıklamasının ardından yükselişe geçti.



ABD, İsrail ve İran'ın ateşkesi kabul ettikleri açıklaması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılma ihtimaliyle ons altın fiyatı 4 bin 850 dolara kadar çıktı.



Güne 4 bin 700 seviyesinden başlayan ons altın açıklamaların etkisiyle saat 05.00 itibariyle 4 bin 817 dolar seviyesinde seyrediyor.