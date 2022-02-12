Bakan Nebati destek ve tedbir paketlerini açıkladı

Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı.



Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni ekonomi destek paketinin ayrıntılarını açıkladı.

Yeni paket; destek kredileri, yastık altı altın düzenlemesi ve enflasyonla mücadele adımlarını içeriyor.

TOPLAM 60 MİLYAR KREDİ

Toplam 60 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) destek paketi; yatırım, ihracat, işletme harcamaları desteği olmak üzere 3 ayaktan oluşuyor.



Yatırım destek paketi ve ihracat destek paketi 25 milyar lira, işletme harcamaları destek paketi 10 milyar lira olacak.

Destek paketlerinin özellikleri şöyle:

Yatırım destek paketi:



- 24 ay ödemesiz dönem, 96 ay vadeli.

- Her bir KOBİ için limit 25 milyon, büyük firmalar için 100 milyon lira.

İhracat destek paketi:



- 6 ay ödemesiz dönem, 18 ay vade.

İşletme harcamaları destek paketi:



- 6 ay ödemesiz, 24 ay vade.

Destek paketi için "Bitince yenilenecek paketin ilk adımı" değerlendirmesini yapan Nebati, çekilen kredilerin sözleşme ile belgeleneceğini ve faturaların takip edileceğini söyledi.

NAKİT KREDİYE YÜZDE 10 SINIRI

Nakit kredi kullanımı yüzde 10’la sınırlı olacağını söyleyen Nebati, böylece kredilerin tüketime gitmesinin önüne geçileceğini kaydetti.

"TL'YE İNANCIN TESCİLİ"

Tedbir paketlerinin ilki olan kur korumalı mevduat hesabının 20 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandığını söyleyen Nebati, sistemin her geçen gün ivmesini artırarak belirli bir noktaya geldiğini belirtti. Nebati, "Bu Türk Lirası'na olan inancın aslında tescil edilmesiydi" diye konuştu.

ALTIN DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT



Dövizin bozdurum oranının yüzde 49 ile 10 milyar doları geçtiğini dile getiren Nebati, "Şimdi adım adım ortaya koyduğumuz tedbirlerin ikincisine geldi" diyerek altın dönüşümlü mevduat hesabı sistemini tanıttı.



Bu modelin yastıkaltı birikimleri finansal sisteme kazandıracağını kaydeden Bakan, "Bunun sisteme kazandırılması vatandaşımıza yeni bir kazanç kapısı olacak" dedi.



Nebati sistemin ayrıntılarını şöyle anlattı:



"Yastık altı altının sisteme kazandırılması için Mart’ta 81 ilde birer tane, 2022’de 1500 adet fiziki altn teslim noktası belirlenecek. Fiziki altın kuyumcular ve bankalar aracılığı ile sisteme sokulacak, istenildiğinde fiziki olarak geri çekilebilecek.



Altın dönüşümlü mevduat hesabı ile vatandaşlar risksiz bir kazanç sağlayacak. Fiziki teslim noktasına yılsonuna kadar 10 bin kuyumcu katılmış olacak.



Bankalarımız her ilde en az bir şubesi kuyumculuk faaliyetlerini sürdürecek hale getirilecek. Vatandaşlarımızın altınlarını sisteme rahatlıkla koyabilmesi için kuyumcu sayılarının artırılması başta olmak üzere toplama noktalarının artırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz."



ENFLASYONLA MÜCADELE



Bakan Nebati, enflasyonla mücadele için "Ana strateji kısa vadeli sermaye hareketlerinin negatif etkilerini azaltarak kurun enflasyona geçişkenliğini azaltmak olacak" dedi.



UYGUN FİYATLI ÜRÜN İÇİN MOBİL UYGULAMA



Döviz kurunda sağlanan istikrarın enflasyonun düşmesine katkı sağlayacağını söyleyen Nebati, "Üretim ve satış noktalarının gönüllülük esasıyla fiyat indirimlerine katkı vermesini sağlayacağız" şeklinde konuştu. Nebati, bir mobil uygulamanın da devreye alınarak vatandaşın en yakınındaki en uygun ürünü bulmasının sağlanacağını kaydetti.

GIDADA KDV DÜŞTÜ

Bu maddenin en önemli düzenlemesini ise Cumhurbaşkaı Erdoğan, açıkladı. Erdoğan, gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldüğünü duyurdu.HABERE GİT



"ELEKTRİK VE DOĞALGAZ REEL FİYATIN ALTINDA"



Nebati, son günlerde tepkilere neden olan elektrik ve doğalgaz fiyatlarına da değindi. Elektrik ve doğalgazın halen reel fiyatların altında olduğuna işaret eden Bakan, şöyle devam etti:



"Reel elektrik fiaytlarının değişimi halen negatif olarak seyrediyor. Doğalgaz fiyatlarını aynı şekilde reel olarak Türkiye'de halen negatif. Biz Türkiye olarak aslında hala sübvansiyonlara ciddi bir şekilde devam ediyoruz demektir. Elektrik fiyatlarındaki yükselişten serzenişte bulunanlar iyi bilsin, elektrik ve doğalgaz fiyatları reel fiyatların altındır. Bir mobil uygulama devreye giriyor, vatandaş en yakınındaki en uygun fiyatlı ürünü bulacak. Enflasyon ile mücadele timi kuruyoruz."