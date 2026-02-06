Bakır 1.5 ayın dibinde

Bakır fiyatları pound başına yaklaşık 5,77 dolara gerileyerek neredeyse altı haftanın en düşük seviyesine ulaştı ve Çinli alıcılardan gelen talebin yavaşlaması ve artan stoklar nedeniyle Kasım sonundan bu yana en kötü haftasını geçirmeye doğru ilerliyor.

Raporlar, önemli tüketici ülke Çin'in, Çin tatilleri öncesinde firmaların kademeli olarak geri çekilmesiyle birlikte imalatçı ve üreticilerin alımlarını azalttığını gösterdi.

Asya genelindeki LME depolarındaki stoklar da artıyor ve bu da talebin daha da zayıfladığını gösteriyor. Analistler, tüccarların Şanghay ve Londra arasındaki geçici fiyat farklarından yararlanmak için Afrika'dan Çin'e sevkiyatları yönlendirmesiyle bu eğilimin hızlanabileceğini söylüyor. Çin Demir Dışı Metaller Sanayi Birliği'nin rafine bakır üretiminin 2026'da yaklaşık yüzde 5 artacağını, bunun 2025'te kaydedilen büyümenin yarısı olduğunu öngörmesi piyasa duyarlılığını daha da olumsuz etkiledi.