Banka devinden yeni altın tahmini: 3 bin 200 doları aşabilir

Altında rekor serisinin ardından bankalar tahminlerini güncellemeye başladı.



İsviçre merkezli banka UBS, sarı metalin önümüzdeki yıllarda 3 bin 200 doların üzerine çıkabileceğini öngördü.



Analistler, altın fiyatlarında beklenen yükselişin temel itici güçleri olarak köklü yükseliş duygusuna, yatırımcıların yetersiz yatırımına ve güçlü resmi sektör talebine işaret etti.



UBS'in yayınladığı notta, "Görünüşe göre çok şey oldu ve henüz şubat ayındayız. Bu duygu muhtemelen 2025'te tüm finans piyasalarında geçerli olsa da, özellikle altın, yılın başlangıcından bu yana sadece 6 hafta içinde benzeri görülmemiş piyasa bozulmaları ve rekor yüksek fiyatlar gördü." ifadeleri kullanıldı.



Analistler, 2025'in sonlarına doğru altında daha yüksek zirvelerin görülebileceğini belirtti.



Banka, daha önce yaptığı bir değerlendirmede 2025'te altın fiyatının 2 bin 850 dolara yükselebileceğini öngörmüştü. 6 haftada rekor üzerine rekor kıran ons altın, 11 Şubat'ta 2 bin 942 dolar ile tarihi zirveye yükselmişti.



Ons altın, bugün 2 bin 900 dolar sınırında işlem görüyor.