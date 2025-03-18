Bankadan alınan altına ek vergi ödenecek

Bankadan yapılan altın işlemlerinde ek vergi alınmaya başlandı.



Karar Resmi Gazete'nin 14 Mart tarihli sayısında yayınlanırken, 17 Mart itibarıyla resmen uygulanmaya başladı.



Buna göre vadesiz hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satış işlemlerinin kambiyo işlemi kapsamında değerlendirilecek.



Bu işlemler üzerinden binde 2 (%0,2) kambiyo muamelesi vergisi (KMV) alınacak.



Bankalardan da müşterilerine uygulamaya ilişkin bilgi mesajları gönderildi.



DAHA ÖNCE İPTAL EDİLMİŞTİ



Kambiyo işlemlerinde vergi oranı 15 Mayıs 2019 tarihinden itibaren binde 1 (yüzde 0,1) olarak uygulanmaya başlamıştı. Mayıs 2020'de bu oran binde 2'ye yükseltmişti.



Danıştay, 28 Mart 2023 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kararını iptal etmişti.