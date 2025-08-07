Belirsizlik azaldı, altın yükseliyor

Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın çip ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi tehdidini de içeren son ticaret hamlelerinin yarattığı belirsizliği geride bırakırken, altın hafif yükselişe geçti.



Ons altın 3384 dolara kadar yükseldi. Trump'ın üretimi ABD'ye geri taşımaya zorlamak amacıyla yarı iletken ithalatına yüzde 100 vergi uygulayacağını söylemesinin ardından hafif yükseliş gerçekleşti.



Bu arada, ABD liderinin Güney Asya ülkesinin Rusya'dan enerji alımını sürdürmesi üzerine Hindistan mallarına uygulanan gümrük vergisini iki katına çıkararak yüzde 50'ye yükseltmesiyle kilit ticaret ortaklarıyla ilişkiler bozuldu.



Kyodo'nun haberine göre Japonya da bazı ürünlerde geçen ay kararlaştırılandan daha yüksek vergilerle karşı karşıya kalabilir.



Yatırımcılar ayrıca Trump'ın para politikasını gevşetme gündemiyle daha uyumlu olması beklenen geçici bir Federal Rezerv başkanını birkaç gün içinde aday göstermesini de izledi. Düşük oranlar, faiz getirisi olmayan altına fayda sağlıyor.



Değerli metalin son dönemdeki yükselişinde faiz indirimi beklentilerinin artması etkili oldu. Merkez bankası alımları ve ABD doları cinsinden varlıklardan uzaklaşma eğilimi de destek sağladı. Jeopolitik ve ticari gerilimlerin piyasayı sarstığı ilk dört ayda elde edilen kazançların büyük kısmı bu yıl yaklaşık yüzde 30 arttı.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3371 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3365 dolar, en yüksek de 3384 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3378 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4402 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4400 lira, en yüksek de 4426 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4415 liradan alıcı buluyor.