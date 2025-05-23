Bir ay sonra ilk: Altın, haftalık kazanca ilerliyor

Altın fiyatları küresel piyasalarda güç kaybeden doların etkisiyle prim yapmaya yeniden başladı.



Altın yatırımcıları her geçen gün yeni bir senaryoya uyanıyor. Bir ileri iki geri hareket eden altın haftalık kazanca doğru ilerlerken tarihi yüksek seviyesine de yaklaştı.

ABD ekonomisine olan güvenin sarsılması, Moody’s’in ABD’nin notunu yıllar sonra düşürmesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi indirimi tasarısının kabul edilmesi ihtimali, ticaret savaşları gibi birçok etken altında hareketlilik yaratmıştı.

Bu ve buna benzer etkenler altını hem pozitif hem de negatif etkilemiş ve son dönemlerde dalgalı seyretmesine neden olmuştu.

GRAM ALTIN REKORA YAKIN MI?

Gram altın 22 Nisan 2025 tarihinde 4 bin 305 lirayla tarihi yüksek seviyesine ulaşmıştı. Şu sıralar yüzde 1 primle 4 bin 164 liradan işlem görüyor ve tarihi zirvesinden sadece yüzde 3.2 geride bulunuyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 3 bin 294 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 287 dolar, en yüksek de 3 bin 325 doları gördü. Şu sıralar 3326 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 4123 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4123 lira, en yüksek de 4168 lirayı gördü. Şu sıralar 4164 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN

Kapalıçarşı’da gram altın 4168 liradan alınırken 4236 liradan satılıyor.