Bir gram altın 3 bin lira | Altın fiyatları ne kadar? 21 Ekim 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD seçimleri ve Ortadoğu'daki çatışmalara ilişkin belirsizlikler ve başlıca merkez bankalarının faizleri düşürmesiyle başlayan yükselişini sürdürerek yeni tarihi zirveyi gördü.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,23 yükselerek 2.727 dolar seviyesinde işlem gördü.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 3 bin lirayı aşarak rekor tazeledi. Çeyrek altın da 4.908 lira seviyesinde el değiştirdi.



Gümüş de 12 yılın zirvesine yaklaştı. Altının yükselişinden destek bulan gümüş yüzde 1,3 artışla 34.08 dolar ile 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.



PİYASALAR TRUMP'I FİYATLAMAYA BAŞLADI

Küresel piyasalar ABD'de başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanabileceğini fiyatlamaya başladı.

Trump'ın izleyeceği vergi ve ticaret politikalarının enflasyonist olacağı, dolayısıyla ABD'de faizlerin yüksek seyredeceği tahmin edildi.



Uzmanlar, Trump'ın dış ticaret politikalarının da diğer para birimleri üzerinde baskı yaratacağını öngördü.

İSRAİL BEYRUT'U BOMBALADI



İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Hizbullah'ı finanse ettiği gerekçesiyle Karz-ı Hasen kurumlarını hedef aldı.



Birçok noktada patlamalar oldu. Dün de Lübnan'ın güneyindeki birçok noktada çatışmalar oldu.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde son ayların en kanlı saldırılarında 87 kişi öldü. Gece de İsrail'in saldırıları devam etti.