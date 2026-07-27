Çatışma durdu altın yükseldi

Altın, ons başına 4 bin 100 dolara doğru yüzde 1 artış göstererek dokuz aylık en düşük seviyelerinden uzaklaştı. Bu artış, ABD ve İran arasındaki çatışmaların hafta sonu durdurulmasının ardından petrol fiyatlarının keskin bir şekilde düşmesi ve arz kesintileri ile enflasyon endişelerini azaltmasıyla gerçekleşti.

ABD, Cuma günü geç saatlerde başlayan yaklaşık iki haftalık İran'a yönelik saldırılarını resmi bir açıklama yapmadan durdururken, Tahran da misilleme saldırılarını sona erdirdiğini ve Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile görüşmeler yaptığını açıkladı.

Altın, Ortadoğu'da tırmanan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndan Kızıldeniz'e yayılan arz kesintileri nedeniyle son haftalarda zorlanmıştı. Bu arada, bazı piyasa katılımcıları merkez bankasının enflasyon baskılarının yeniden artması nedeniyle bu haftaki toplantıda bile faiz artırımı yapabileceğine inanırken, Fed'in Çarşamba günü faiz oranlarını değiştirmeden bırakması ve Eylül ayında artırması bekleniyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 88 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 83 dolar, en yüksek de 4 bin 116 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 90 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 221 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 214 lira, en yüksek de 6 bin 266 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 227 liradan alıcı buluyor.