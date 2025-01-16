Çeyrek altın 5 bin liranın üzerinde

Altın fiyatları, ABD enflasyon verisinin ardından faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla bir ayı aşkın sürenin zirvesine yükseldi.



Ancak İsrail ile Hamas arasında ateşkes ilan edilmesinin etkisiyle kazanımlarının bir kısmını geri verdi.



Ons altın, günün ilk işlemlerinde 2 bin 695 doları aşarak 12 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 3 bin 72 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 5 bin 25 liradan işlem gördü.

ABD'DE ENFLASYON BEKLENTİLERE PARALEL



ABD'de enflasyonu aralık ayında beklentiler doğrultusunda yıllık bazda yüzde 2,9 olarak açıklandı. Çekirdek enflasyon ise yüzde 3,2 ile beklentilerin altında arttı.



Enflasyon verisi, Fed'in faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerin gerilemesini engelledi.



Piyasalarda Fed'in bu yıl yüzde 50 olasılıkla iki faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.

TRUMP DÖNEMİ HAZIRLIĞI

Öte yandan yatırımcıların dikkati pazartesi günü başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın politikalarına yoğunlaştı.

Yeni yönetimin gümrük vergilerini kademeli olarak devreye alacağı haberleri ardından piyasalardaki endişelerin bir kısmı hafifledi.



İsrail ile Hamas'ın ateşkes anlaşması ile Ortadoğu'daki gerilimin ateşi düştü. Anlaşma, güvenli liman olarak görülen sarı metalin cazibesini bir miktar da olsa azalttı.