Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL oldu? 4 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları

Dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarını 1,800 dolar seviyesinin üstünde yer alıyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı şu dakikalarda 1,812.02 dolarda seyrediyor.

Altının gram fiyatı 976 lira, çeyrek altın 1.596,5 lira, Cumhuriyet altını ise 6.367 liradan satılıyor.

Bugün piyasalarda haziran ayı enflasyon verileri takip edilecek.



ABD’de piyasalar bugün Bağımsızlık Günü nedeniyle işleme kapalı.

Bu hafta ABD'de çarşamba günü FED toplantı tutanakları, cuma günü ise istihdam raporu yakından takip edilecek.

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

Çeyrek altının 3 yıllık grafiği

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.