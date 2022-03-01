Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 1 Mart 2022 güncel altın kuru fiyatları

Altın, Rusya'nın finansal yapısını hedef alan yaptırımlar sonrası güvenli varlıklara talebin artmasıyla kazançlarını korudu. Yatırımcılar büyüme endişelerinin artması sonrası yatay seyreden emtianın yükselişine devam etmesini bekliyor.

Cuma günü 836 liraya kadar düşen gram altın, bugün dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 848 lira seviyesinde işlem görüyor.



Çeyrek altın 1.388 lira, Cumhuriyet altını da 5.744 liradan satılıyor.

Ons altın 1.900 dolar üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Altın şubat ayında toplam yüzde 6,2 yükseldi.

RUSYA-UKRAYNA GELİŞMELERİ İZLENİYOR

ABD ve müttefiklerinin Rusya Merkez Bankası'nın döviz varlıklarına erişimini dondurması ve bazı Rus bankalarını küresel bankacılık için kullanılan SWIFT sisteminden çıkarması sonrası Rusya piyasalarının büyük bir baskı altına girdiği belirtiliyor.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise kendi yaptırımlarını açıklayarak yabancıların Rusya dışına döviz cinsinden para transferini yasaklama kararı aldıklarını duyurdu.

Rusya-Ukrayna savaşının 6. gününde Ukrayna topraklarında son durum.

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