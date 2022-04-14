Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 14 Nisan 2022 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatlarında son durum...



Altın fiyatları Rusya-Ukrayna savaşının devam edeceğine yönelik açıklamalar ve ABD enflasyonunun 40 yılın zirvesinde syretmesinin ardından yükselişe geçmişti.

Salı günü 1.978 dolarda yer alan ons altın dün yükseliş eğilimini sürdürerek 1.977 dolardan işlem gördü.

Altının ons fiyatı bugün ise 1.975 dolardan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 926 liradan işlem görüyor.



Çeyrek altın 1.514 lira, Cumhuriyet altını da 6.040 liradan satılıyor.

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Piyasaların gözü bugün açıklanacak TCMB ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararlarında.

Çeyrek altının 3 yıllık grafiği

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.