Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 16 Haziran 2022 güncel altın kuru fiyatları

Altının ons fiyatı, dün 1.805 dolar seviyesine kadar gerileyerek 18 Mayıs tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Yatırımcıların yakından takip ettiği Fed, politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti.

Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından altının onsu bu sabah1.830 dolardan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 1.016 liradan işlem görüyor.



Çeyrek altın 1.661 lira, Cumhuriyet altını da 6.625 liradan satılıyor.

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

Çeyrek altının 3 yıllık grafiği

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.