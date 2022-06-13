Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 18 Haziran 2022 güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı 1.033 lira seviyesinde bulunuyor.

Altının onsu ise 1.864 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.687 lira, Cumhuriyet altını ise 6.727 liradan satılıyor.

GÖZLER FED KARARINDA



Cuma günü açıklanan yüksek ABD enflasyon verisinin ardından küresel piyasalar Fed’in bu haftaki faiz kararını bekliyor.



Mayıs ayında Fed, politika faizini 50 baz puan artırdı. Banka, bununla beraber faiz aralığını yüzde 0,25-0,50 düzeyinden yüzde 0,75-1,00 seviyesine yükseltmiş oldu.



Bu hafta İngiltere ve Japonya Merkez Bankaları'nın da faiz toplantıları izleniyor.

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

Çeyrek altının 3 yıllık grafiği

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.