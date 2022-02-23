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Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 23 Şubat 2022 güncel altın fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Şubat 2022 güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Haberler - ntv.com.tr 23.02.2022 - 14:57

Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 23 Şubat 2022 güncel altın fiyatları

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Küresel piyasalarda korkulan olmadı

Küresel piyasalarda korkulan olmadı

fiyatları, yatırımcıların Rusya’ya uygulanan yaptırımlara ve ABD’nin yakında para politikasını sıkılaştıracağına odaklanmasıyla karışık bir seyir izliyor.

Yeni haftada küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 849 lira ile iki ayın zirvesini gören gram altın, çarşamba günü küresel altın fiyatlarındaki gerilemeye rağmen dolar kurundaki yükselişle 843 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 1.383 lira, Cumhuriyet altını ise 5.693 liradan satılıyor. 

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ İZLENİYOR

Jeopolitik tansiyonu artıran gelişmelerin devam etmesiyle dün, 1.914 dolarla 8 ayın zirvesini gören altının ons fiyatı, bu seviyeden düşüşe geçti. Ons altın fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla 1.895 dolardan alıcı buluyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasının ardından dün Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Japonya ve ABD, Rusya'ya yönelik bir dizi yaptırım kararı aldı.

Uzmanlar, Rusya-Ukrayna krizine dair haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, açıklanan yaptırımların Ukrayna'daki durumun ilerleyişine bağlı olarak yeniden şekillenebileceğini söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra Euro Bölgesinde enflasyon verisinin takip edileceğini bildiren uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.930 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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