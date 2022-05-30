Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 30 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı 976 TL'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.596 TL, Cumhuriyet altını ise 6.366 TL'de yer alıyor.

Altının onsu ise 1.859 dolardan satılıyor.

Küresel piyasalarda bu hafta ABD tarım dışı istihdam ve Euro Bölgesi enflasyon verileri yakından takip edilecek.



Euro Bölgesi’nde Nisan ayında yüzde 7.4 olan enflasyonun Mayıs ayında artışını sürdürerek yüzde 7.6 ile yeni rekor kırması bekleniyor.



Yurtiçinde ise 31 Mayıs’ta birinci çeyrek büyüme verisi takip edilecek. Ekonomi 2021'in son çeyreğinde yüzde 9.1 büyümüştü.



Öte yandan TÜİK 3 Haziran Cuma günü mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak. TÜFE nisanda aylık yüzde 7,25, yıllık yüzde 69,97 artmıştı.

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altının 3 yıllık grafiği

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.