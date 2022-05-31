Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 31 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları

Altının onsu 1.852 dolardan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 975,7 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.595 lira, Cumhuriyet altını da 6.362 liradan satılıyor.

İLK ÇEYREK BÜYÜME VERİLERİ BUGÜN AÇIKLANACAK



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilk çeyreğe ilişkin büyüme verilerini bugün açıklayacak.



Ekonomi 2021'in son çeyreğinde yüzde 9,1, 2021 yılının tamamında bir önceki yıla göre yüzde 11 büyüme kaydetmişti.



Bugün ayrıca nisan ayı dış ticareti açıklanacak. Yarın imalat sanayi PMI endeksi, Cuma günü ise Mayıs ayı enflasyon verileri açıklanacak.



Öte yandan bugün yurtdışında Euro Bölgesi enflasyonu açıklanacak.

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altının 3 yıllık grafiği

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.