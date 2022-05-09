Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 9 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 901,3 lira seviyesinde işlem görüyor.



Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 yükselişle 905,2 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 azalışla 901,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.479 lira, Cumhuriyet altını da 6.040 liradan satılıyor.



Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı, günü yüzde 0,3 artışla 1.883,4 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,6 azalışla 1.872,1 dolardan işlem görüyor.



Analistler, devam eden jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını tedbirlerinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasının yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği beklentisi ile altının ons fiyatının gerilediğini bildirdi.



Bu hafta, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ABD, Çin ve Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme, Euro Bölgesinde sanayi üretiminin izleneceğini kaydetti.



Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, tahvil faizleri ve dolar endeksinin seyrinin yakından izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altının 3 yıllık grafiği

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.