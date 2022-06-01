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Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Haziran 2022 güncel altın fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Haziran 2022 güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Haberler 01.06.2022 - 09:07

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Haziran 2022 güncel altın fiyatları

PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Haziran 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Haziran 2022 dolar - euro fiyatları)

Benzin ve motorine zam bekleniyor (Güncel akaryakıt fiyatları - 1 ve 2 Haziran 2022)

Benzin ve motorine zam bekleniyor (Güncel akaryakıt fiyatları - 1 ve 2 Haziran 2022)

fiyatları Euro Bölgesi'nde rekor enflasyon kaydedilmesiyle oluşan hızlı faiz artışı beklentileriyle geriledi.

Ons altın 1.830 doların altını test ederek 19 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye geldi.

Altının gramı 965 lira seviyesinde bulunuyor. 

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.578 lira Cumhuriyet altını ise 6.296 seviyesinde yer alıyor. 

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altının 3 yıllık grafiği Çeyrek altının 3 yıllık grafiği

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

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