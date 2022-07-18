Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (18 Temmuz altın fiyatları)

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



ABD'de enflasyonun 41 yılın yeni zirvesine çıkması sonrasında altın fiyatlarında düşüş gözleniyor.



Gram altın 959 lira, çeyrek altın 1.604 ve Cumhuriyet altını ise 6 bin 599 liradan işlem görüyor.



Altının ons fiyatı ise 1.715 dolar seviyelerinde hareket ediyor.



Uzmanlar, piyasa beklentilerini aşan haziran ayı enflasyonunun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini, 100 baz puanlık faiz artışı beklentilerinin ise yüzde 30'a çıktığını belirtti.



Fed bu ayki faiz toplantısını 26-27 Temmuz'da yapacak.

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altının 3 yıllık grafiği

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.