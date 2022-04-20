Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Nisan 2022 güncel altın fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altının gram fiyatı 915 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 1.496 lira, Cumhuriyet altını da 5.969 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.944 dolardan işlem görüyor.

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasaların gündeminde ABD getirileri var. ABD’de reel tahvil getirileri 2020’den bu yana ilk kez artıya döndü. Yatırımcıların ABD Merkez Bankası Fed’den agresif faiz artırımlarını fiyatlamasıyla 10 yıllık ABD tahvil getirisi de 2018’den bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 3’e yaklaştı.

Çeyrek altının 3 yıllık grafiği

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.