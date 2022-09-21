Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Eylül 2022 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altın fiyatları Nisan 2020'den beri en düşük seviyeye yakın işlem görürken yatırımcılar Fed'in enflasyonla mücadele için büyük ölçekli bir faiz artırımına daha gideceğini tahmin ediyorlar.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,663.68 dolar ile yatay seyrediyor.



İç piyasada gram altın 981 lira, çeyrek altın 1639 lira, cumhuriyet altını 6 bin 743 liradan satılıyor.



Yatırımcılar, Fed'in 75 baz puan faiz artırmasına yüzde 81 olasılık verirken 100 baz puan bir artırıma yüzde 19 ihtimal veriyor.



Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda Fed, üst üste 3'üncü toplantısında faizleri 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltmiş olacak.



ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.