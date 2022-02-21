Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Şubat 2022 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları Ukrayna ile ilgili jeopolitik risklerin tırmanmasıyla yükseldikten sonra ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğini söylemesiyle hafif bir gerileme kaydetti.

Gram altın, geçen hafta 810 liraya kadar geriledikten sonra kademeli bir yükselişle 833 liraya kadar tırmanmıştı. Yeni haftada küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 841 lira seviyesini gören gram altın, 832 lira civarında bulunuyor.

Çeyrek altın 1.364 liradan, Cumhuriyet altını da 5.623 liradan satılıyor.

ONS ALTIN AYLAR SONRA İLK KEZ KRİTİK SEVİYEYİ AŞTI



Küresel piyasalar Rusya-Ukrayna krizinde yükselen tansiyondan etkilenmeye devam ediyor. Yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle ons altın 8 ay sonra ilk kez 1.900 doları gördü.

