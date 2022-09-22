Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Eylül 2022 güncel altın kuru fiyatları

Altın, dolardaki artış ve Fed'in faiz artırımlarının devam edeceği beklentisiyle cazibesini yitirerek düştü.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1660.55 dolar civarında işlem görüyor.



İç piyasada gram altın 980 lira, çeyrek altın 1642 lira, cumhuriyet altını 6 bin 755 puandan satılıyor.

Fed politika faizini üst üste üçüncü defa 75 baz puan yükseltirken yetkililer politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 4.25-yüzde 4.50 aralığına kadar çıkacağı tahmininde bulundu.

Faizlerin yıl sonu seviye tahmini, toplantıdan önce fiyatlanan seviyenin

üzerinde kaldığı gibi, Fed yetkililerinin üç ay önceki tahminlerinin de 100 baz puan üzerinde yer aldı.

ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.