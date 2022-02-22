Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Şubat 2022 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki tansiyonu artıran açıklamaları sonrasında yeniden 1.900 doların üzerine tırmanarak neredeyse bir yılın zirvesini gördü.

GRAM ALTIN SON İKİ AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ



Gram altın, geçen hafta 810 liraya kadar geriledikten sonra kademeli bir yükselişle 833 liraya kadar tırmanmıştı. Yeni haftada küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 843 lira ile iki ayın zirvesini gören gram altın, bugün 849 lira seviyesinde bulunuyor.



Çeyrek altın 1.395 liradan, Cumhuriyet altını da 5.739 liradan satılıyor.



Ons altın, geçen haftanın sonuna doğru jeopolitik risklerin artmasıyla uzun bir aradan sonra ilk defa 1.900 doların üzerine tırmanmıştı. Haftaya Ukrayna'da tansiyonu düşüren haberler sonrasında 1.893 dolar seviyesinde başlayan değerli metal, salı günü yükselişe geçerek 1.894 dolar civarında işlem görüyor.

Uzmanlar, Rusya-Ukrayna krizinin askeri bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine dair endişelerin artmasıyla küresel çapta risk iştahının gerilediğini belirterek, güvenli liman olarak nitelendirilen altına talebin devam ettiğini söyledi.



Bugün Almanya'da Ifo iş ortamı güven endeksi, ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.930 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.



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