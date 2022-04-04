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Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Nisan 2022 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Nisan 2022 güncel çeyrek altın kuru fiyatları...

Haberler - ntv.com.tr 04.04.2022 - 09:28

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Nisan 2022 güncel altın kuru fiyatları

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ABD'den gelen güçlü istihdam rakamları ve Fed'in Mayıs ayında yarım puanlık faiz artış beklentisinin güçlenmesi sonrası artan tahvil fiyatlarıyla düşüşünü ikinci işlem gününe taşıdı.

Haftanın ilk işlemlerinde spot altının onsu 1.915 dolar seviyesini test etti.

Altının gram fiyatı 908 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 1.486 liradan, Cumhuriyet altını da 6.114 liradan satılıyor.

Yatırımcılar çarşamba günü yayımlanacak Fed'in mart toplantısı tutanaklarını çözümleyerek Fed yetkililerinin önümüzdeki ay yarım puanlık faiz artışı için iştahlarını ölçmeye çalışacak. 

Bununla birlikte Rusya-Ukrayna savaşında nedeniyle oluşan ekonomik çöküş endişeleri güvenli varlıklara olan talebi desteklemeye devam ediyor.

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