Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Temmuz 2022 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altın, üst üste dördüncü haftayı da kayıpla kapatmaya hazırlanırken yatırımcıların dikkati tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinde olacak.

Spot altın artan ekonomik kriz endişeleriyle güvenli varlıklara olan talebin güçlenmesiyle birlikte dokuz aydan uzun bir süredir gördüğü en düşük seviyeden işlem görüyor.

Dün, yüzde 0,1 artışla günü 1.740,2 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.737 dolardan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından 967 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 1.608 lira, Cumhuriyet altını da 6.619 liradan satılıyor.



ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Analistler, ABD'de enflasyon ve resesyona ilişkin endişelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyledi.



Dün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin yaptıkları açıklamalarda resesyon riskinin korkulduğu kadar güçlü olmayabileceğini söylediklerini anımsatan analistler, Fed'in önceliğinin enflasyonu kontrol altına almak olduğunu ifade etti.



Analistler, Fed'in para politikası kararlarında bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdamı dikkatle takip etmesinin verinin önemini artırdığını belirterek, açıklanacak verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.



Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de işsizlik oranlarının ve toptan stokların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Çeyrek altının 3 yıllık grafiği

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.