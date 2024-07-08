Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Temmuz 2024 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2 bin 494 lira seviyesinde işlem görüyor.



Çeyrek altın 4 bin 78 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 400 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise şu sıralarda bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 2 bin 372 dolardan işlem görüyor.



Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikler sınırlı da olsa devam ederken, bu durum varlık fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırıyor.



Bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşirken, geçen hafta ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, ülkede iş gücü piyasasına ilişkin karışık sinyaller verdi.



Ülkede tarım dışı istihdam, haziranda 206 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, mayıs verisi 272 binden 218 bine revize edildi. İşsizlik oranı 0,1 puan artışla yüzde 4,1'e çıkarak, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç beklentiler dahilinde yüzde 0,3 artarak 35 dolara yükseldi.



Analistler, haziranda istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde artmasına karşın, nisan ve mayıs ayı verilerindeki aşağı yönlü revizyonların ABD iş gücü piyasasının yumuşadığına dair ek kanıt sağladığını belirtti.



Ücret artış hızının yavaşladığına ve işsizlik oranındaki artışa işaret eden analistler, Fed'in eylülde faiz indirimine başlayabileceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini kaydetti.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 80'e çıkarken, kasımda faiz indirimine başlama ihtimali ise yüzde 76'ya geriledi. Bankanın olası bir faiz indiriminin ardından aralık toplantısında ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali de yüzde 97'ye çıktı.



Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve ABD'de tüketici enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 420 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 320 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.



ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI