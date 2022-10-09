Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (9 Ekim 2022 güncel altın kuru fiyatları)

ABD'de tarım dışı istihdam eylül ayında 263 bin arttı. Ülkedeki işsizlik oranı da yüzde 3,5'e geriledi.



Söz konusu verilere dair beklentiler, tarım dışı istihdam artışının 315 binden 250 bin seviyelerine gerileyeceğine, işsizlik oranının yüzde 3,7'de sabit kalacağına işaret ediyordu.



ABD faiz vadeli kontratları Fed'in kasımda 75 baz puan faiz artırımına gitmesine yüzde 92 ihtimal veriyor. Veri öncesi bu oran yüzde 85,5 düzeyindeydi.



Veri sonrası altının ons fiyatı 1700 doların altına kadar geriledi.



İç piyasada gram altın 1.014 lira seviyesinde işlem görüyor.



Çeyrek altın 1.682 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 708 liradan satılıyor.

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI





Çeyrek altının 3 yıllık grafiği

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.