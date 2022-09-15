Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Eylül 2022 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatlarında düşüş görülüyor.



Uluslararası piyasalarda altın, doların kuvvetlenmesi ve Fed'in keskin faiz artıracağı beklentisinin artmasıyla iki haftanın dip seviyesine geriledi.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1688 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN 1000 LİRANIN ALTINDA



İç piyasada gram altın 991 lira, çeyrek altın 1660, cumhuriyet altını 6 bin 832 liradan satılıyor.

Piyasalar önümüzdeki hafta ABD Merkez Bankası'nın vereceği kritik faiz kararını bekliyor.

ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.