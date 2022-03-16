Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Mart 2022 güncel altın kuru fiyatları

Yatay seyrini sürdüren ons altın, güne 1917 dolar seviyesinde başladı.



Spot piyasada gram altın alış fiyatı 907 lira, satış fiyatı 908 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 1453 liradan alıcı bulurken, 1488 liraya satılıyor.

GÖZLER FED'DE



Piyasalarda merakla beklenen ABD Merkez Bankası (Fed) Toplantısı bu akşam saatlerinde gerçekleştirilecek.



ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Fed'den bu yıl içerisinde dokuz defa faiz artırımı beklediklerini açıklarken, bu artışların mart ayında başlaması bekleniyor.