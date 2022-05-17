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Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Mayıs 2022 güncel altın  alış-satış fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Mayıs 2022 güncel çeyrek altın, gram altın ve ons altın alış - satış fiyatları...

Haberler 17.05.2022 - 07:37

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Mayıs 2022 güncel altın  alış-satış fiyatları

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Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Ons altın fiyatı, 18 Nisan'da 1998 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra başladığı düşüş trendini sürdürüyor.

Ons altın fiyatı, 17 Mayıs 2022 sabahında 1824 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Spot piyasada altın satış fiyatları;

Gram altın 917 lira,

Çeyrek altın 1503 lira,

Yarım altın 3006 lira, 

Tam altın 5995 lira.

Çeyrek altının 3 yıllık grafiği Çeyrek altının 3 yıllık grafiği

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

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