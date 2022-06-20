Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Haziran 2022 güncel altın kuru fiyatları

Altının gramı 1.028 liradan güne başladı.

Altının onsu 1.839 dolardan işlem görürken çeyrek altın 1.681 lira, Cumhuriyet altını ise 6.704 liradan satılıyor.

Yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba ve Perşembe günleri

ABD Temsilciler Meclisi'ne yapacağı konuşmayı izleyecekler. Fed geçen hafta

enflasyonla mücadelesinin "koşulsuz" olacağını belirtmişti. Fed'in kıdemli

yetkililerinden Christopher Waller da Cumartesi günü, Temmuz ayında 75 baz

puan daha faiz artırılmasını destekleyeceğini söyledi.



ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

Çeyrek altının 3 yıllık grafiği

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.