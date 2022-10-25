Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Ekim 2022 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...





Altın fiyatları, ABD'de dün açıklanan ekonomik verilerin Fed'in faiz artırım hızını düşüreceği beklentisiyle doların değer kaybetmesinin ardından yükseldi.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1650 doların üzerine çıktı.



İç piyasada gram altın 987 lira, çeyrek altın 1686 lira, cumhuriyet altını 6 bin 731 liradan satılıyor.



Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) keskin faiz artırımlarının sonuna yaklaştığı beklentisi hakim. Fed'den kasım toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı beklenirken, aralık için beklentiler 50 baz puana dönmeye başladı.

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.