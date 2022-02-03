ntv.com.tr

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Şubat 2022 güncel altın kuru fiyatları

Altının gramı 787 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 1.294 lira, Cumhuriyet altını 5.287 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Şubat 2022 güncel altın fiyatları...

Haberler 03.02.2022 - 12:38

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Şubat 2022 güncel altın kuru fiyatları

PİYASALAR 

Dolar kuru bugün ne kadar? (..... dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (..... dolar - euro fiyatları)

SON DAKİKA HABERİ: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

ın gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 787 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1 artışla 782,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 artarak 786,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.294 lira, Cumhuriyet altını da 5.287 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.804 dolardan işlem görüyor.

Analistler, para politikalarına ilişkin beklentiler ve jeopolitik risk algısındaki artış paralelinde hareket eden altın fiyatlarının yönü açısından bugün İngiltere ve Avrupa Merkez Bankaları kararlarının önemli olacağını söyledi.

Bugün ayrıca, dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.760 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...