Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Kasım 2022 güncel altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 984 lira seviyesinde işlem görüyor.



Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 0,4 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 975,4 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,9 artışla 984 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 1.620 lira, Cumhuriyet altını da 6.560 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı iki günlük düşüşün ardından yeni günde yüzde 0,9 artışla 1.644 dolardan işlem görüyor.



Analistler, altının ons fiyatının, kritik 1.620 dolar desteğinden gelen tepki alımları ve dolar endeksindeki gerilemenin etkisiyle yükseldiğini söyledi.



Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.620 doların destek, 1.675 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.



ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.