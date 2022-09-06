Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Eylül 2022 güncel altın kuru fiyatları

Altın, dolardaki gerileme ve güvenli liman yatırımlara olan iştahın artmasıyla yükselirken enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarının artacağı beklentisi kazanımları sınırladı.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,717 dolardan işlem görüyor.



İç piyasada gram altın 1007 lira, çeyrek altın 1660 lira, cumhuriyet altını 6 bin 832 liradan satılıyor.

GÖZLER BU HAFTA ECB'DE



Piyasaların gözü bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararında olacak. ECB toplantısını perşembe günü yapacak. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kritik toplantısı ise 21 Eylül'de gerçekleşecek.

ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.