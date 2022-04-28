Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 28 Nisan 2022 güncel altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 896 lira seviyesinde işlem görüyor.



Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1 azalışla 897,6 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 896 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.469 lira, Cumhuriyet altını da 6.005 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, dün yüzde 1 değer kaybetmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 1.885 dolardan işlem görüyor.



Analistler, devam eden jeopolitik riskler, merkez bankalarına yönelik sıkılaştırma beklentileri ve küresel büyümeye dair artan kaygılarla emtia piyasalarında oynaklığın devam ettiğini bildirdi.



Dolardaki değerlenmenin altının ons fiyatını baskıladığını aktaran analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verilerinin öne çıktığını kaydetti.



Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.900 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altının 3 yıllık grafiği

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.