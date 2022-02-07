Çeyrek altın ne kadar? (7 Şubat 2022 altın fiyatları)

Uluslararası altın piyasalarında Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin etkisi sürerken, Fed'in faiz artırım sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediliyor.



Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 792 lira seviyesinde işlem görüyor.



Çeyrek altın 1.296 lira, Cumhuriyet altını da 5.293 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.816 dolardan işlem görüyor.



Uzmanlar, merkez bankalarının küresel bazda sıkılaşan para politikalarının altının ons fiyatı üzerinde baskıya neden olsa da devam eden jeopolitik risklerin yükseliş eğilimini desteklediğini söyledi.



Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların altının ons fiyatı üzerinde etkili olabileceğini kaydeden uzmanlar, teknik açıdan 1.790 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.



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